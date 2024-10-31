Называвшего Россию вторым домом рэпера 6ix9ine арестовали в США

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса) арестовали в Нью-Йорке за нарушение условий условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает Associated Press.

Судья заключил музыканта под стражу, поскольку он провалил тест на наркотики и не получил разрешение на поездку в Лас-Вегас. Он пробудет в тюрьме примерно две недели — до следующего слушания, которое состоится 12 ноября.

Во время судебного заседания 6ix9ine обращался к судье «бро», а также называл себя «чистым и непорочным».

В 2019 году Даниэля Эрнандеса приговорили к двум годам тюрьмы по делу о рэкете. Музыкант признал свою вину. Рэпер вышел из-под стражи в августе 2020 года по УДО.

В 2022-м 6ix9ine прилетал в Москву. Во время своего концерта он заявлял, что Россия является его вторым домом. Он подчеркивал, что не боится посещать страну.

18 сентября 2024 года появилась информация, что у Эрнандеса запланирован концерт в Москве 19 октября. Однако позднее Telegram-канал Mash сообщил, что мероприятие отменено, поскольку у рэпера обнаружили проблемы с налоговыми выплатами в США.

Ранее стало известно, что Арми Хаммер вернется в кино после обвинений в каннибализме.