Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Называвшего Россию вторым домом рэпера 6ix9ine арестовали в США

Рэпер Tekashi 6ix9ine арестован в Нью-Йорке за нарушение условий УДО

close
Global Look Press

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine (Даниэля Эрнандеса) арестовали в Нью-Йорке за нарушение условий условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает Associated Press.

Судья заключил музыканта под стражу, поскольку он провалил тест на наркотики и не получил разрешение на поездку в Лас-Вегас. Он пробудет в тюрьме примерно две недели — до следующего слушания, которое состоится 12 ноября.

Во время судебного заседания 6ix9ine обращался к судье «бро», а также называл себя «чистым и непорочным».

В 2019 году Даниэля Эрнандеса приговорили к двум годам тюрьмы по делу о рэкете. Музыкант признал свою вину. Рэпер вышел из-под стражи в августе 2020 года по УДО.

В 2022-м 6ix9ine прилетал в Москву. Во время своего концерта он заявлял, что Россия является его вторым домом. Он подчеркивал, что не боится посещать страну.

18 сентября 2024 года появилась информация, что у Эрнандеса запланирован концерт в Москве 19 октября. Однако позднее Telegram-канал Mash сообщил, что мероприятие отменено, поскольку у рэпера обнаружили проблемы с налоговыми выплатами в США.

Ранее стало известно, что Арми Хаммер вернется в кино после обвинений в каннибализме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами