Колокольников о фильме «Последний Ронин»: «Это ода режиссера»

Фильм «Последний Ронин» не нужно относить к боевикам, он является скорее «одой режиссера» Макса Шишкина. Об этом «Пятому каналу» рассказал актер Юрий Колокольников, исполнивший в картине главную роль.

По словам артиста, режиссер вложил всю душу в съемки, поэтому кино должно быть успешным.

«Это не боевик, это скорее, знаете, ода как раз, если про сравнения. Это ода режиссера, его любви к этому жанру. И это даже в какой-то мере, его личность — там много юмора. Это не боевик в том понимании, в котором мы привыкли видеть боевики, мне кажется», — сказал Колокольников.

Актер признался, что съемки картины сопровождались интересными диалогами и локациями. Он уточнил, что они проходили в степях.

16 января Юрий Колокольников на премьере фильма «Последний Ронин» рассказал, как роли меняют артиста. Он придерживается точки зрения, что человека меняет каждая минута его жизни, а роль — это «просто роль» и «ремесленная работа». Артист добавил, что актеры познают себя через роль и всегда играют самих себя.

Ранее стало известно о падении сборов фильмов теневого проката в России.