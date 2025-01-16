Юрий Колокольников рассказал, как роли меняют актеров

Актер Колокольников заявил, что артисты всегда играют самих себя

Российский и голливудский актер Юрий Колокольников на премьере фильма «Последний ронин» рассказал, как роли меняют артиста. Его цитирует 5-tv.ru.

Колокольников придерживается точки зрения, что человека меняет каждая минута его жизни, а роль — это «просто роль» и «ремесленная работа».

«Мне кажется, ты как бы все равно играешь литературу, которая заложена в материале, это какой-то отдельный человек», — сказал он.

Артист добавил, что актеры познают себя через роль и всегда играют самих себя.

«Это только ты. Ты можешь надеть какой-то парик, кого-то изображать, но это все равно ты», — поделился он.

Накануне сообщалось, что Юрий Колокольников тайно женился во второй раз.

Ранее Юрий Колокольников сыграл в новом фильме по комиксам Marvel.