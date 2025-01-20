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Стало известно о падении сборов фильмов теневого проката в России

«Ъ»: сборы фильмов предсеансового показа сократились до 4,3 млрд рублей
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Depositphotos

По итогам 2024 года сборы фильмов предсеансового показа в России сократились до 4,3 млрд рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК).

По данным БК, сборы теневого проката в прошлом году достигли пика во время релиза фильмов «Дэдпул и Росомаха» (674 млн рублей), «Головоломка-2» (около 2,5 млрд рублей) и «Гадкий я 4» (около 378 млн рублей).

Участники рынка объяснили сокращение сборов отсутствием релизов уровня фильма «Барби», сокращением американского бокс-офиса, а также приостановкой «предсеансового» обслуживания. В 2023 году выручка от продажи билетов составила 4,8 млрд рублей, отмечает издание.

В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что большая по сравнению с прошлым годом доля иностранных фильмов не помогла российским кинотеатрам нарастить выручку. По данным газеты, за первую неделю осени кинотеатры в России заработали около 263 млн рублей против 260 млн рублей в 2023 году.

Ранее стало известно, насколько кинотеатры подняли цены в новогодние праздники.

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