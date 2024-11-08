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Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Deadline: Disney готовит еще одну кинотрилогию по «Звездным войнам»

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Carl Recine/Reuters

Киностудия Disney готовит новую трилогию фильмов по франшизе «Звездные войны» с участием кинорежиссера Саймона Кинберга. Об этом сообщил журнал Deadline со ссылкой на источники.

Предполагается, что новые части «Звездных войн» «дадут начало новой саге» и не будут продолжать события первых девяти фильмов. Продюсерами фильма выступят сам Кинберг и президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

До этого кинокомпания Disney закрыла сериал «Аколит» по «Звездным войнам» после первого сезона.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».

Ранее редкую фигурку персонажа из «Звездных войн» продали на аукционе за $525 тысяч.

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