Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Киностудия Disney готовит новую трилогию фильмов по франшизе «Звездные войны» с участием кинорежиссера Саймона Кинберга. Об этом сообщил журнал Deadline со ссылкой на источники.

Предполагается, что новые части «Звездных войн» «дадут начало новой саге» и не будут продолжать события первых девяти фильмов. Продюсерами фильма выступят сам Кинберг и президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

До этого кинокомпания Disney закрыла сериал «Аколит» по «Звездным войнам» после первого сезона.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».

Ранее редкую фигурку персонажа из «Звездных войн» продали на аукционе за $525 тысяч.