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Disney отказался от сериала по «Звездным войнам»

Сериал «Аколит» по «Звездным войнам» закрыли после первого сезона

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Lucasfilm Ltd

Компания Disney решила отказаться от второго сезона сериала «Аколит» по «Звездным войнам». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сериал получил хорошие отзывы критиков, но имел неоднозначную реакцию у поклонников франшизы, что отразилось на его общей зрительской аудитории.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».

Действие сериала разворачивается за сто лет до событий первого эпизода киносаги «Призрачная угроза». В центре сюжета — почтенный мастер-джедай (звезда «Игры в кальмара» Ли Джонджэ), который берется за расследование серии преступлений и вступает в противостояние с бывшей падаванкой, а ныне опасной воительницей (Амандла Стенберг из «Голодных игр»).

В мае нынешнего года сообщалось, что звезда «Чужого» Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн». Актриса получит роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Горгу».

Ранее сообщалось, что по книге звезды «Очень странных дел» снимут фильм.

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