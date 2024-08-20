Disney отказался от сериала по «Звездным войнам»

Компания Disney решила отказаться от второго сезона сериала «Аколит» по «Звездным войнам». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сериал получил хорошие отзывы критиков, но имел неоднозначную реакцию у поклонников франшизы, что отразилось на его общей зрительской аудитории.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».

Действие сериала разворачивается за сто лет до событий первого эпизода киносаги «Призрачная угроза». В центре сюжета — почтенный мастер-джедай (звезда «Игры в кальмара» Ли Джонджэ), который берется за расследование серии преступлений и вступает в противостояние с бывшей падаванкой, а ныне опасной воительницей (Амандла Стенберг из «Голодных игр»).

В мае нынешнего года сообщалось, что звезда «Чужого» Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн». Актриса получит роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Горгу».

Ранее сообщалось, что по книге звезды «Очень странных дел» снимут фильм.