Адвокат оценил возможность расследования гибели Лермонтова

Адвокат Багатурия: у СК нет оснований для расследования гибели Лермонтова

У Следственного комитета (СК) России нет оснований для расследования гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом в интервью «Ридус» сообщил адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

По его словам, биологические причины не позволяют следователям найти родственников поэта, а для возбуждения уголовного дела необходимо их согласие.

Адвокат отметил, что после подобных заявлений у него возникает вопрос о том, каким образом люди, которые «не умеют понимать законы», занимаются законотворческой деятельностью.

22 января депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев попросил СК РФ расследовать убийство Лермонтова. По его словам, специалисты в области лермонтоведения, криминалистики, баллистики и медицины на протяжении многих лет подвергали критике качество и результаты расследования, проведенного сразу после гибели поэта в 1841 году. Он подчеркнул, что нужно провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к «дуэли» и гибели поэта.

Ранее российские писатели рассказали, что любили читать в школе.