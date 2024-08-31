Российские писатели рассказали, что любили читать в школе

Литературная платформа «Литнет» опросила современных российских авторов со всей России, чтобы узнать, каких писателей они больше всего любили читать в школьные годы, возвращаются ли они к ним во взрослом возрасте и какое влияние оказали на них уроки литературы.

В опросе, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие более 1000 независимых писателей платформы.

40% опрошенных писателей читали большую часть произведений из школьной программы. 29% прочли абсолютно все, что им предлагала школьная программа. 13% признались, что прочитали всего половину школьной программы. Однако 8% сказали, что почти не читали то, что им предлагали на уроках. Еще 8% читали обязательные произведения в кратком варианте. И 2% сознались, что вообще не читали школьную программу.

41% любили читать школьную программу. При этом 43% писателей уверены, что книги из школьной программы нужно читать в более осознанном возрасте. А 27% сказали, что в школьные годы все произведения казались им интересными. 49% отметили, что школьная программа им казалась интересной только отчасти.

12% нашли свою первую любимую книгу именно благодаря школьной программе. Однако 58% признались, что их первая любимая книга не из школьной программы.

В топ русскоязычных классиков школьной программы, которых больше всего нравилось читать авторам, вошли: Александр Пушкин (62%), Михаил Булгаков (52%), Михаил Лермонтов (49%), Николай Гоголь (48%), Федор Достоевский (44%), Антон Чехов (43%), Иван Тургенев (36%), Лев Толстой (32%), Александр Куприн (25%), Иван Бунин (24%).

В топ русскоязычных поэтов из школьной программы, которых больше всего любили читать авторы, вошли: Александр Пушкин (65%), Михаил Лермонтов (49%), Сергей Есенин (48%), Анна Ахматова (37%), Александр Блок (34%), Федор Тютчев (32%), Марина Цветаева (31%), Агния Барто (30%), Владимир Маяковский (28%), Афанасий Фет (27%).

В топ произведений из школьной программы, которые современным авторам нравилось читать, будучи школьниками, вошли:, «Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков) (55%), «Евгений Онегин» (А. С. Пушкин) (51%), Сказки А. С. Пушкина (50%), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Н. В. Гоголь) (49%), «Капитанская дочка» (А. С. Пушкин) (45%), «Алые паруса» (А. С. Грин) (41%), «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) (40%), «Тимур и его команда» (А. П. Гайдар) (35%), Басни И. А. Крылова (34%), «Гранатовый браслет» (А. И. Куприн) (33%), «Горе от ума» (А. С. Грибоедов) (33%).

Хотя многие знаменитые произведения не вошли в десятку лидеров, респонденты отмечали их среди произведений, которые им нравилось читать в школьные годы: «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (30%), «Отцы и дети» И. С. Тургенева (30%), «Война и мир» Л. Н. Толстого (24%).

Самым любимым зарубежным автором стал Марк Твен. На втором месте Ганс Христиан Андерсен. Стоит отметить, что среди любимых зарубежных писателей большинство — это авторы любимых классических приключенческих произведений: Александр Дюма, Джек Лондон, Артур Конан Дойл, Жюль Верн, Даниэль Дефо.

В топ зарубежных произведений, которые больше всего нравилось читать в школьные годы, вошли: Сказки Ганса Христиана Андерсена (50%), Мифы и легенды Древней Греции (48%), «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен) (45%), «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери) (39%), «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир) (39%), «Робинзон Крузо» (Даниэль Дефо) (39%), «Три мушкетера» (Александр Дюма) (35%), «Белый Клык» (Джек Лондон) (35%), «Дети Капитана Гранта» (Жюль Верн) (34%), Рассказы Джека Лондона (31%).

75% писателей перечитывали во взрослом возрасте произведения из школьной программы. Из них 72% сказали, что после этого у них изменилось отношение к ним. 21% не уверены и говорят, что отношение отчасти изменилось, отчасти — нет. И только 7% заявляют, что после того, как они перечитали произведения из школьной программы, их отношение к ним никак не изменилось.

62% сказали, что у них есть произведения школьной программы, которые им начали нравиться только во взрослом возрасте.

В топ произведений из школьной программы, которые начали нравиться во взрослом возрасте, вошли: «Война и мир» (Л. Н. Толстой) (17%), «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевский) (13%), «Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков) (12%), «Анна Каренина» (Л. Н. Толстой) (9%), «Идиот» (Ф. М. Достоевский) (4%).

48% опрошенных авторов утверждают, что уроки литературы и школьная программа повлияли на то, что они читают сегодня. 29% говорят, что школьная программа и ее преподавание на уроках литературы в чем-то повлияли, а в чем-то нет. Однако 23% сказали, что школа не повлияла на их сегодняшние предпочтения.

55% писателей говорят, что самое главное, что смогли сделать уроки литературы и прочитанная школьная программа, — это познакомить их с разными литературными жанрами. 52% сказали, что школа заложила им любовь к чтению, и 44% — интерес к чтению. 47% отмечают, что уроки и программа позволили им лучше разбираться в литературе. 42% опрошенных школа привила привычку читать. И 40% говорят, что школьная программа и уроки литературы сформировали их вкус.

Ранее писатель дал советы, что почитать родителям, уставшим от рутины и ответственности.