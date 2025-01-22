В Госдуме призвали расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова

Депутат Государственной думы и народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет России расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова (1814–1841 гг.). Об этом сообщает РИА Новости.

В своем письме парламентарий призывает следователей провести современное, честное и непредвзятое расследование с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении СК РФ.

По словам Бурляева, специалисты в области лермонтоведения, криминалистики, баллистики и медицины на протяжении многих лет подвергали критике качество и результаты расследования, проведенного сразу после гибели Лермонтова в 1841 году. Депутат подчеркнул, что нужно провести профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к «дуэли» и гибели поэта.

Бурляев пишет, что Лермонтов был убит пулей, которая ранила его тело, поднимаясь снизу вверх под углом почти в 40 градусов, что необычно.

Некоторые исследователи считают, что Лермонтова мог «заказать» император Николай I — и по императорскому приказу во время дуэли того якобы убил снайпер. Об этом и еще семи мифах о великом поэте — подробнее в материале «Газеты.Ru».

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