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Стало известно о падении спроса на Седокову на корпоративах после трагедии с бывшим мужем

Продюсер Лавров заявил, что на Седокову упал спрос после кончины Яниса Тиммы
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер и шоумен Сергей Лавров заявил в беседе с kp.ru, что на певицу Анну Седокову упал спрос после трагедии с ее бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

По словам Лаврова, у Седоковой нет хитов, а репутация – скандальная.

«Поклонники у Седоковой всегда были специфичные: завсегдатаи закрытых саун и элитных ресторанов, состоятельные банкиры, которым просто хочется скоротать время в компании известной дамы. Отдохнуть с легкой и красивой женщиной, а тут в связи с трагедией какая уж легкость может быть...» — заявил продюсер.

Лавров добавил, что на фоне трагедии Седокова подняла гонорар в два раза. Как заявил промоутер, до трагедии певица выступала на корпоративах за 700 тысяч рублей. Теперь она просит 1,5 миллиона рублей за частное мероприятие.

Шоумен считает, что у Седоковой был шанс «красиво» вернуться на сцену, но она им не воспользовалась. По его мнению, артистке нужно было сказать «хоть какие-то теплые слова» о Тимме. Лавров заявил, что баскетболист был тихим и скромным парнем, который потратил на певицу все свои сбережения.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Ранее отец Яниса Тиммы прокомментировал исчезновение фото с Седоковой из соцсетей сына.

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