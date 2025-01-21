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Отец Яниса Тиммы прокомментировал исчезновение фото с Седоковой из соцсетей сына

Отец Яниса Тиммы заявил, что у него нет доступа к телефону сына
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Михаил Фролов/Global Look Press

Отец баскетболиста Яниса Тиммы, Райтис Тимма, признался в беседе с Super, что не удалял фото с бывшей невесткой Анной Седоковой из социальных сетей сына.
Тимма признался, что не имеет доступа к телефону.

«Говорят, что Янис сам давно удалил все фото. Сейчас идет следствие, ничего говорить больше не могу», — рассказал отец спортсмена.

В январе издание kp.ru заметило, что из соцсетей Тиммы пропали все совместные фото с Седоковой. На данный момент в профиле баскетболиста нет ни одной фотографии артистки. При этом посты с детьми, дочерью Алиной и сыном Гектором, сохранились.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

14 января адвокат Екатерина Гордон сообщила, что Райтис Тимма обратился к ней за помощью. Мужчина попросил ее сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона сына и восстановили последние часы перед трагедией. Родственники хотят убедиться, что в этом всем не замешаны третьи лица. Друг спортсмена Марк Пугачев оказал финансовую и моральную поддержку Тимме-старшему. Мужчина уверен, что чьи-то действия или слова привели к трагедии.

Ранее раскрыты планы Анны Седоковой после выписки из больницы.

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