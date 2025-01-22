Стала известна дата выхода книги-биографии Тейлор Свифт в России

Книга «Тейлор Свифт. Икона мировой музыки» выйдет в начале февраля в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Книга написана музыкальной эксперткой Кэти Спринкел. Издание оформлено в двух вариантах обложек: первое — с фотографией певицы на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2024, а второе — арт-портрет, выполненный Владиславом Рогачевым.

Книга состоит из биографии, интервью, светской хроники Свифт и фотоальбома. Помимо этого, в нее включены разборы знаковых песен и малоизвестные факты из истории их создания.

10 января Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard.

При составлении рейтинга учитывались показатели в двух основных чартах — песенном Billboard Hot 100 и альбомном Billboard 200. Подсчеты велись, начиная с 2000 года и заканчивая 2024-м. Сразу 14 пластинок Свифт заняли первое место в альбомном рейтинге, что стало рекордом для женщин-исполнительниц. И 12 композиций артистки возглавили хит-парад Hot 100.

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