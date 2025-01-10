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Тейлор Свифт стала самым успешным артистом XXI века

Певица Свифт возглавила список самых успешных артистов XXI века от Billboard
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Mario Anzuoni/Reuters

Певица Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века по версии музыкального журнала Billboard.

При составлении рейтинга учитывались показатели в двух основных чартах — песенном Billboard Hot 100 и альбомном Billboard 200. Подсчеты велись, начиная с 2000 года и заканчивая 2024-м. Сразу 14 пластинок Свифт заняли первое место в альбомном рейтинге, что стало рекордом для женщин-исполнительниц. И 12 композиций артистки возглавили хит-парад Hot 100.

На втором месте рейтинга оказался рэп-исполнитель Дрейк, а тройку лидеров замкнула певица Рианна. Также в топ-10 попали Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде и Адель. Бейонсе, которая в 2024 году возглавляла похожий список от Billboard, заняла только седьмую строчку рейтинга.

В начале декабря стало известно, что книга «Eras Tour Book» певицы Тейлор Свифт стала самой продаваемой в США в 2024 году. Она была продана тиражом 814 тыс. копий за первые выходные после выхода.

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