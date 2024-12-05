Ларисе Голубкиной предстоит новый курс химиотерапии

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной предстоит пройти новый курс химиотерапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 84-летнюю народную артистку РСФСР посетили специалисты из центра паллиативной помощи из-за болей. У актрисы, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, отметили улучшения на фоне рака третьей стадии и заболевания системы крови. Ей рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

Десять лет назад в Германии Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она уже проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

О том, что Голубкиной потребовалась помощь врачей из-за усилившихся болей, стало известно утром 5 декабря.

Ранее актриса и телеведущая Татьяна Веденеева заявила, что может пропустить съемки в новогодних шоу из-за болезни.