Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ларисе Голубкиной предстоит новый курс химиотерапии

SHOT: актриса Голубкина будет проходить новый курс лечения от рака

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной предстоит пройти новый курс химиотерапии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, 84-летнюю народную артистку РСФСР посетили специалисты из центра паллиативной помощи из-за болей. У актрисы, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, отметили улучшения на фоне рака третьей стадии и заболевания системы крови. Ей рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

Десять лет назад в Германии Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она уже проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

О том, что Голубкиной потребовалась помощь врачей из-за усилившихся болей, стало известно утром 5 декабря.

Ранее актриса и телеведущая Татьяна Веденеева заявила, что может пропустить съемки в новогодних шоу из-за болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами