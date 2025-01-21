Уехавший в США Панин об инаугурации Трампа: «Мы в домике»

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в кепке со слоганом президента США Дональда Трампа после его инаугурации.

На снимке изображен Панин и его дочь в головном уборе с надписью: «Make America great again». Артист намекнул, что законы, касающиеся мигрантов в США, его не коснутся.

«А у нас грин-карты. Мы в домике», — заявил артист.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он некоторое время жил в Сан-Франциско. Сейчас актер публикует фото с геолокацией в Сан-Хосе. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго.

Во время инаугурации, состоявшейся 20 января, Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и отправит туда войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».

21 января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.

Ранее Харатьян заявил, что Трамп мог сняться в фильме Гайдая.