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Раскрыты планы Анны Седоковой после выписки из больницы

Продюсер Дворцов: Анна Седокова активно готовится к концертам после выписки
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Михаил Фролов/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов рассказал 360.ru, что певица Анна Седокова выписалась из больницы еще до Нового года.

По словам Дворцова, в зимние праздники исполнительница летала в Майами. Сейчас она активно готовится к концертной деятельности.

«Безусловно, она себя хорошо чувствует. Насколько я знаю, она готова, как говорится, выезжать уже гастролировать», — подчеркнул Дворцов.

После трагедии с Янисом Тиммой Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом. Певице пришлось отменить гастрольный тур из-за тяжелого состояния. 12 января СМИ сообщили, что Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия спустя почти месяц после кончины экс-супруга.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее Друг Яниса Тиммы рассказал о неоднократных изменах Анны Седоковой.

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