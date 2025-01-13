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Волочкова рассказала о поездке на необитаемый остров для новобрачных на Мальдивах

Балерина Волочкова посетила необитаемый остров для новобрачных на Мальдивах
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с kp.ru, что посетила необитаемый остров для новобрачных.

Волочкова совершила путешествие на лодке с танцором Марчелом Абаби и «русской Барби» Татьяной Тузовой.

«Обычно жених с невестой приезжают на этот остров, остаются в небольшой уютной хижине со спальней. И, в общем, мы туда поехали. Получилось даже как-то символично», — поделилась балерина.

После публикаций совместных фото с Абаби поклонники начали приписывать роман артистам. Однако балерина уверила, что между ними только дружба. Волочкова призналась, что ей очень комфортно с Марчелом.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхает на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. 12 января Волочкова подтвердила свой отдых с Абаби.

Волочкова опубликовала снимок в купальнике на пляже, сделанный Марчелом. Артистка также сняла видео в объятьях с танцором. На мужчине была маска для плавания, скрывающая его лицо.

Ранее Волочкова рассказала о планах открыть балетный центр своего имени на Мальдивах.

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