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Фильм «Анора» исчезнет из российских онлайн-кинотеатров

«РГ»: фильм «Анора» временно исчезнет из российских онлайн-кинотеатров
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Arna Media

С 21 января 2025 года фильм «Анора» временно покинет онлайн-кинотеатры России в связи с анонсированием номинаций и подготовкой к церемонии «Оскар». Об этом «Российской газете» сообщили представители компании-прокатчика фильма.

Фильм все еще доступен для просмотра в кинотеатрах, а также на платформах EST (Electronic Sell Through) и TVOD (Transactional Video on Demand).

«Анора» возобновит свои показы в онлайн-кинотеатрах 17 февраля, после обнародования шорт-листа номинантов награды Американской киноакадемии.

21 января сообщалось, что российского актера Юры Борисова номинировали на еще одну известную зарубежную премию — Vancouver Film Critics Circle Awards. Актер представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора», с ним номинированы Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Ранее Юра Борисов повысил гонорар в два раза.

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