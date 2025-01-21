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Юру Борисова номинировали на еще одну зарубежную кинопремию

Актера Борисова номинировали на премию канадских кинокритиков за роль в «Аноре»
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FilmNation Entertainment

Российского актера Юры Борисова номинировали на еще одну известную зарубежную премию — Vancouver Film Critics Circle Awards. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актер представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора», с ним номинированы Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Всего «Анора» претендует на пять наград этой премии.

Накануне Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА). 8 января он получил номинацию кинопремии SAG Awards, присуждаемую Гильдией киноактеров США, в категории «Лучший актер второго плана» за роль в этом же фильме.

5 января состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Борисов не получил награду, но стал героем мемов из-за своей реакции. Пользователи соцсети предположили, что актер вздохнул с облегчением во время объявления победителя, так как ему не пришлось произносить речь на английском языке.

Ранее номинацию Борисова на «Золотой глобус» назвали победой.

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