Барецкий захотел сделать из дома Моргенштерна рехаб

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что готов купить дом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в случае конфискации.

Барецкий отметил, что сделает из жилья рэпера «рехаб для наркоманов» имени Моргенштерна. По словам шоумена, певец у него ассоциируется с достатком, поэтому реабилитационная клиника будет качественной и хорошей.

«Наркоманов будут обслуживать роботы, закажем у Илона Маска ходячих медсестер, которые будут кормить пациентов», — отметил шоумен.

Барецкий назвал наркоманию страшной болезнью. Он отметил, что в своем рехабе мог сделать изолятор для «жестких наркозависимых». В таких комнатах шоумен планирует подвешивать больных на цепи и применять к ним физические наказания. Он уточнил, что никого не будет калечить.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что имущество рэпера Алишера Моргенштерна в России арестовано по решению суда. Речь идет о земельном участке, доме и четырех строениях в Москве и Истринском районе Подмосковья. По данным SHOT, их общая стоимость может составлять до 200 млн рублей.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», что защиту Моргенштерна о решении не уведомили. С его точки зрения, оснований для ареста нет, поэтому его планируется оспорить.

Ранее Моргенштерн заявил, что проходит детокс в рехабе.