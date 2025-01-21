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В Челябинске отменили концерт Евгения Миронова

В Челябинске отменили концерт актера Евгения Миронова
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Челябинская филармония отменила спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» актера Евгения Миронова. Об этом сообщили представители филармонии в Telegram-канале.

Концерт должен был пройти 30 марта. По словам представителей Челябинской филармонии, причина отмены спектакля неизвестна. Они принесли извинения за неудобства. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

Изначально спектакль-концерт должен был состояться 9 февраля. Он был перенесен на март в ноябре 2024 года.

«Гамлет — одна из лучших и любимых ролей, определившая статус Евгения Миронова как ведущего театрального актера нового поколения! Музыка Шостаковича передает «с необыкновенной точностью и глубиной именно современный смысл, современные чувства и мысли этих великих трагедий», — сказано в анонсе мероприятия.

6 января в Санкт-Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской. Она должна была выступить 4, 6 и 8 января в рамках фестиваля «Рождественские встречи с Полиной Осетинской». Мероприятие могло пройти в петербургской рюмочной «Фонтанка 69». Представители заведения заявили, что концерт отменен по независящим ни от них, ни от музыкантки причинам.

Ранее Сергей Лазарев поднял цену на корпоратив на два миллиона рублей.

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