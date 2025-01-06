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В Питере отменили концерты российской пианистки

В Санкт-Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской
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Пресс-служба Bosco Family

В Санкт-Петербурге отменили концерты пианистки Полины Осетинской. Об этом сообщает 78.ru.

Осетинская должна была выступить 4, 6 и 8 января в рамках фестиваля «Рождественские встречи с Полиной Осетинской». Мероприятие могло пройти в петербургской рюмочной «Фонтанка 69». Представители заведения заявили, что концерт отменен по независящим ни от них, ни от музыкантки причинам.

В сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге отменили концерт Осетинской в последний день перед выступлением. По ее мнению, причины отмены должны быть очевидны поклонникам. Музыкантка также уточнила, что требование заключалось в замене пианиста под угрозой отмены всего концерта. Филармония официально не объявляла о замене. Организатором проведения концерта выступал Фонд содействия занятости.

Известно, что в 2022 году Полина Осетинская высказалась против проведения специальной военной операции России на Украине.

9 декабря певец Сергей Лазарев сообщил об отмене концерта в Мытищах. Выступление не состоялось по техническим причинам. Артист принес извинения за доставленные неудобства.

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