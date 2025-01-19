Сергей Лазарев поднял цену на корпоратив на два миллиона рублей

Певец Сергей Лазарев увеличил свой гонорар на частные мероприятия. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Лазарев поднял цену за выступление на два миллиона рублей. Как отмечает SHOT, теперь артист выступает за 8,5 миллиона рублей, а не 6,5 миллиона, как было раньше. В райдере знаменитости прописаны нарезка сезонных фруктов и овощей, почищенный корень имбиря, зефир в шоколаде, газировка, кофе, вода и шоколад премиум-производителя. Уточняется, что певец не требует алкоголя.

По данным издания, Лазарев вернется к выступлениям после отпуска.

В ноябре Сергей Лазарев сообщил в финале шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», что покидает проект после пяти лет работы. Артист признался, что ему эмоционально сложно дается каждый эфир.

Лазарев попал в скандал после одного из выпусков «Ну-ка, все вместе!». Певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Ранее Сергей Лазарев отменил концерт в Мытищах.