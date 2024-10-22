Вдова Шатунова заявила о правах на товарный знак «Ласковый май»

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Светлана заявила о правах на товарный знак — название коллектива. О том, что женщина подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Ласковый май», сообщило РИА Новости.

Обе заявки Светлана Шатунова подала 18 октября. Согласно первой заявке, под названием «Ласковый май» можно будет выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию и другие товары. Вторая заявка содержит еще 41 вариант продукции — например, краски и лаки, машины и станки, хирургические приборы, музыкальные инструменты, мебель, одежда и др.

Шатунова не стало 23 июня 2022 года, ему было 48 лет. У певца случился обширный инфаркт.

Накануне Светлана Шатунова поблагодарила за поздравления после победы семьи в суде с продюсером Андреем Разиным за песни «Ласкового мая». Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых, в частности, композиции «Белые розы» и «Седая ночь».

Ранее у дома, где жил Шатунов, высадили «Белые розы».