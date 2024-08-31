У дома, где жил Шатунов, высадили белые розы

У дома на улице Кантемировская в Москве, где жил певец Юрий Шатунов, высадили белые розы в память о нем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — написано на табличке.

14 августа Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество Юрия Шатунова за его семьей. Речь идет о 23 композициях Шатунова. Семья артиста получила права на песни: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень», «Бездомный пес», «Взрослые», «Глупые снежинки», «Кончено все», «Лето», «Маскарад», «Месяц июль», «Метель в чужом городе», «Ну что же ты», «Осенний парк», «Пусть будет ночь», «Ради тебя», «Рано ушедшая осень», «Старый лес», «Тающий снег», «Телефонный роман», «Ты просто был», «Я откровенен».

Ранее режиссер сериала о Шатунове заявил, что певец мог не дожить до окончания школы.