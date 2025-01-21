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Кушанашвили раскрыл свой гонорар за работу на украинском ток-шоу

Шоумен Отар Кушанашвили: получал $8 тыс. за работу на шоу по приглашению Зеленского
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Отар Кушанашвили раскрыл свой гонорар за работу на украинском ток-шоу «Разбор полетов» в 2010-е годы. Этой информацией журналист поделился в интервью, опубликованном в VK-сообществе «Тот самый Лука».

«За один эфир в Киеве я получал $8 тыс. За один эфир!» — поделился Кушанашвили.

Также Кушанашвили признался, что до работы на украинском ТВ «в глаза не видел таких денег». Шоумен отметил, что для него это стало «легкими деньгами», поскольку ему было несложно записывать полтора часа программы.

В «Разбор полетов», добавил шоумен, он попал по приглашению Владимира Зеленского. Тогда нынешний лидер Украины был генеральным директором нескольких телеканалов Украины.

С июня 2024 года Кушанашвили боролся с раком. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тыс. рублей. Ему делали процедуры два раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября Кушанашвили успешно прооперировали в Москве. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова попала в скандал на Мальдивах.

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