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Анастасия Волочкова попала в скандал на Мальдивах

Super.ru: гости отеля пожаловались на Волочкову за отдых топлес на Мальдивах
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Постояльцы отеля, в котором останавливалась Анастасия Волочкова на Мальдивах, пожаловались на балерину за то, что она отдыхала без верхней одежды в общественном месте. Об этом сообщает Super.ru.

«Персонал отеля попросил ее одеться, сказав, что загорать топлес запрещено местным законом. В итоге она продолжила лежать на общем пляже без верха», — заявил источник издания.

Волочкова, поясняет Super.ru, жила на Мальдивах в вилле с собственным садом, бассейном и выходом к общественному пляжу. На фоне жалоб гостей администрация решила высадить рядом с виллой балерины кусты, чтобы она не смущала постояльцев своим видом.

Также источник сообщил, что по вечерам Волочкову часто замечали «с качающейся походкой» в местном баре, где она «закидывала ноги на певцов» для фото.

Анастасия Волочкова, в свою очередь, подтвердила, что рядом с ее виллой высадили живую изгородь из-за постояльцев. Однако, заявила танцовщица, решение было принято для того, чтобы «люди не глазели и не снимали ее все время». Она призналась, что ей было приятно получить подобный подарок от менеджмента отеля.

«Ну, я еще загорала там, конечно, нормально так, в своих трусиках. Я же должна была красиво загореть», — отметила танцовщица.

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