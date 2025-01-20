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Брэд Питт отложил свадьбу с Инес Де Рамон из-за боязни потерять свое состояние

In Touch: Брэд Питт отказался жениться на Инес Де Рамон без брачного контракта
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Global Look Press

Свадьба актера Брэда Питта и фитнес-тренерши Инес Де Рамон отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источники.

«Главная причина в том, что она [Де Рамон] отказывается подписывать брачный контракт. Это щекотливая тема для них», — пояснил инсайдер.

Источник отметил, что 32-летняя возлюбленная голливудского актера «расстроена» из-за сложившейся ситуации. Де Рамон хочет создать семью с Питтом, но боится остаться без юридической защиты.

«Она понимает, через какие испытания прошел Брэд с Анджелиной. Но ей кажется несправедливым, что ей приходится расплачиваться за это», — отметил источник.

Несмотря на разногласия по поводу брака, заявляет инсайдер, роман Питта и Де Рамон перешел на новый уровень. Актер уже перевез вещи возлюбленной в свое жилье. Он также разрешил избраннице сделать перепланировку в своей квартире и даже заявил о планах зачать еще одного наследника.

«Если бы Брэд был более наивным, то был бы не против жениться на Инес без брачного контракта. Но он знает, что шансы не в его пользу», — подытожил источник.

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