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Сергей Соседов назвал Меладзе безнадежно устарелым: «Кому он нужен?»

Музкритик Сергей Соседов заявил, что Валерия Меладзе не ждут в России
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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Валерия Меладзе не ждет российская публика, поскольку на артисте «клеймо предателя». Его слова передает Общественная Служба Новостей.

«Скажите, пожалуйста, кому сейчас нужен Меладзе? Никому! Его музыка безнадежно устарела, он сам безнадежно постарел», — выразил мнение шоумен.

Соседов сообщил, что Меладзе и другие уехавшие из России знаменитости «должны вставать на колени» перед российской публикой, поскольку именно благодаря ей они стали известны — «заполучили все блага мира». Также, предположил Соседов, Меладзе станет не единственным артистом, который вернется в Россию.

«Пугачева и иже с ней тоже будут действовать по такому же сценарию. Вот увидите!» — подытожил музыкальный критик.

20 января стало известно, что Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом мирового турне. Он посетил могилу отца Шота Меладзе.

В июне 2024 года Меладзе уже приезжал в Россию ради дня рождения своего друга Отара Кушанашвили. Сейчас певец постоянно проживает в Испании.

Ранее певица Алена Кравец рассказала, почему Меладзе скрыл свое возвращение в Россию.

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