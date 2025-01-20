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Кравец рассказала, почему Меладзе скрыл свое возвращение в Россию

Певица Кравец: Меладзе боится реакции россиян на его возвращение в Россию
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица и светская леди Алена Кравец предположила в беседе с Ura.ru, что Валерий Меладзе не стал публично сообщать о своем возвращении в Россию из-за боязни реакции россиян.

Кравец считает, что Меладзе «не ждут» в России. Она заявила, что у россиян осталось «неприятное ощущение» от артиста после того, как он продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!» на концерте в Дубае.

«Да и правильно: как можно произносить такие фразы, когда прекрасно понимаешь всю ситуацию, которая сейчас происходит и что реакция общественности будет незамедлительной», — высказалась знаменитость.

Также Кравец выразила мнение, что Меладзе вернулся в Россию, поскольку за границей его выступления не пользуются успехом. Отечественная сцена, считает она, была единственной, где исполнителя хотели видеть.

«Пусть поет там, где он отвечал на бандеровскую кричалку. Тут его поезд ушел», — подытожила исполнительница.

20 января стало известно, что Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом мирового турне. Он посетил могилу отца Шота Меладзе.

В июне 2024 года Меладзе уже приезжал в Россию ради дня рождения своего друга Отара Кушанашвили. Сейчас певец постоянно проживает в Испании.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество».

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