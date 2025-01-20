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Сразу три российских фильма взяли награды на фестивале в Бангладеш

Три российских фильма получили награды на международном фестивале в Бангладеш
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Red Pepper Film

Три российских фильма получили награды на международном кинофестивале в Бангладеш. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В секции «духовного кино» получила награду фантастическая драма «Пришелец» режиссера Ивана Соснина («Иваново счастье», «Мамонты»). Она рассказывает о слабослышащем «дурачке» Леше из уральской деревни, который пытается связаться с представителями внеземных цивилизаций.

Якутская драма о потерявшем мать мальчике «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского получила приз за лучший детский фильм. Короткометражка «Такой именно день» Клавдии Коршуновой завоевала специальный приз жюри в категории работ женщин-режиссеров.

Всего на 23-м фестивале в Дакке было представлено свыше 20 отечественных картин. Отдельный блок показов был посвящен творчеству режиссера Алексея Федорченко.

10 декабря сообщалось, что актер Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус». Артист будет претендовать на награду за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». «Газета.Ru» подробно рассказывала о том, как Борисов пришел к участию в американском наградном сезоне.

Ранее стало известно, что «Волшебник Изумрудного города» вошел в четверку самых кассовых фильмов за всю историю проката.

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