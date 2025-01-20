«Волшебник Изумрудного города» вошел в четверку самых кассовых фильмов за всю историю проката

«Волшебник Изумрудного города» стал одним из самых кассовых фильмов в истории РФ

Сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вошла в топ-4 самых кассовых фильмов в истории отечественного проката. Об этом сообщает Кинопоиск в своем Telegram-канале.

По данным ЕАИС, фэнтезийный блокбастер собрал 3,096 млрд рублей. Он вытеснил из пятерки лидеров «Бременских музыкантов» и обогнал «Холопа» 2019 года.

При этом фильм «Волшебник Изумрудного города» уступил «Аватару», собравшему 3,5 млрд рублей кассовых сборов, «Холопу 2» (3,8 млрд рублей) и «Чебурашке» (6,7 млрд рублей).

Также, подчеркивает Кинопоиск, отечественная сказка поставила рекорд для российского проката по количеству заработанных денег на этапе предварительных продаж. Еще до выхода картина собрала 316 млн рублей. До этого рекорд принадлежал фильму Marvel «Мстители: Финал», собравшему 310 млн рублей.

Картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» по мотивам одноименной сказки Александра Волкова вышла в российский прокат 1 января 2025 года. Главные роли в ней сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева и Дмитрий Чеботарев.

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что в третьем «Аватаре» будут неожиданные повороты сюжета.