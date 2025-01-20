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Николь Кидман назвала рычание секретом успешных интимных сцен

Актриса Николь Кидман заявила, что в американском кино плохо показывают секс
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Голливудская актриса Николь Кидман назвала рычание и похрюкивание секретом успешных интимных сцен в кино. Ее цитирует The Sun.

57-летняя актриса в новом фильме «Плохая девочка» сыграла генерального директора, у которой роман со стажером, в роли которого выступил 28-летний Харрис Дикинсон.

По мнению Кидман, реалистичные сексуальные сцены должны заменить «глянцевые» изображения в голливудских фильмах, потому что «это огромная часть того, кем мы являемся как люди». Она заявила, что в американском кино плохо показывают секс.

«Европейское кино — другое дело; это естественная часть того, что они снимают. Но Америка, Англия, Австралия — [здесь мы о сексе] не говорим».

Накануне Николь Кидман в интервью изданию «Известия» рассказала, что ждет россиян в ее новом фильме «Плохая девочка».

«Героиня начинает саботировать свою жизнь, свою карьеру. И мы следуем за ней. Я лично считаю это одиссеей — эмоциональной и сексуальной», — рассказывает актриса.

Ранее Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде.

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