«Сексуальная одиссея»: Николь Кидман о том, что ждет россиян в «Плохой девочке»

Актриса Николь Кидман в интервью изданию «Известия» рассказала, что ждет россиян в ее новом фильме «Плохая девочка».

По словам Кидман, сила ее героини в том, что она находится в состоянии кризиса несмотря на то, что у нее есть прекрасный муж и великолепная карьера, однако она задается вопросом, может ли быть честна с собой.

«С этого и начинается фильм, это наша взлетная полоса. Здесь героиня начинает саботировать свою жизнь, свою карьеру. И мы следуем за ней. Я лично считаю это одиссеей — эмоциональной и сексуальной», — рассказывает актриса.

Кидман назвала картину режиссера Халины Рейн очень человечной.

«И мне очень хотелось быть частью такого произведения, не играть то, что я уже миллион раз играла. И я действительно таких фильмов прежде не видела», — заверяет она.

Эротический триллер про успешную бизнес-леди (Николь Кидман), которая заводит своеобразные отношения с юным стажером из своей компании (Харрис Дикинсон), что ставит под угрозу ее карьеру и брак с обаятельным театральным режиссером (Антонио Бандерас), выйдет в российский прокат 16 января. Постановщицей «Плохой девочки» выступила датчанка Халина Рейн, снявшая комедийный хоррор «Тела, тела, тела».

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