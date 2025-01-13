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Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде

Премьеру сериала герцогини Меган на Netflix отложили из-за пожаров в США
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Netflix/YouTube

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде. Об этом сообщает TMZ.

Она по собственному желанию перенесла премьеру первого сезона шоу «С любовью, Меган» и все связанные с этим мероприятия. Ее новое шоу на Netflix получило новую дату выхода — его увидят только 4 марта.

Сейчас Маркл хочет помогать жителям Лос-Анджелеса, пострадавшим от пожаров.

«Я благодарна моим партнерам из Netflix за то, что они поддержали меня в отсрочке запуска, поскольку мы сосредотачиваемся на помощи тем, кто пострадал от лесных пожаров в моем родном штате Калифорния», — говорит сама герцогиня.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Накануне блогер Влад Бумага сообщил, что огонь приближается к его дому в Лос-Анджелесе.

Ранее внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.

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