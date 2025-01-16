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Рита Дакота сообщила о проблемах с концертом на Бали: «Рыдаю от безысходности»

Певица Дакота сообщила о болезни барабанщика за несколько дней до концерта на Бали
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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее ближайшие концерты в Индонезии оказались под угрозой срыва.

Дакота должна выступить с сольными концертами 17 января в Пхукете и 19 января на Бали. Артистка призналась, что несколько месяцев назад ей пришлось заменить барабанщика. По рекомендации она наняла профессионального русскоязычного драммера на Бали, который на протяжении двух месяцев репетировал ее программу. За несколько дней до концерта музыкант заболел.

По словам Дакоты, из-за болезни у барабанщика ухудшился слух. Мужчина не попадал в ритм на репетициях.

«И вот несколько дней до концерта. У нас нет барабанщика. Выучить мою программу за несколько дней нереально. Это вопрос месяцев. Ну при лучшем случае – вопрос недель. Но не пары дней… Я лежу в кровати и рыдаю от безысходности», — поделилась артистка.

14 января Рита Дакота сообщила, что ее запланированный на 17 января концерт на Пхукете пройдет совместно с выступлением Элджея и певицы Аники. Она назвала сложившуюся ситуацию «сюрпризом» для своих фанатов. Все купленные билеты остались действительны.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на карьеру в США.

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