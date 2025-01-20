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Лысенков об отношении к ремейкам советских фильмов: «Им дорога в тартарары»

Актер Лысенков признался, что не видит смысла в ремейках советских фильмов
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Актер Дмитрий Лысенков признался, что не видит смысла в съемках ремейков фильмов советской классики. Об этом он рассказал в интервью Gazeta.SPb.

«Я не вижу в ремейках советских фильмов никакого смысла. И, к счастью, не одинок в этом мнении. Зритель проголосовал рублем: все эти горе-потуги провалились в прокате: что военные драмы с «ботоксными» губами, что натужные комедии с КВНщиками. Туда им и дорога — в тартарары», — подчеркнул актер.

При этом он отметил, что хотел бы исполнить роль в фильме по мотивам сказок. По его словам, его «вотчина» — это Кощей, Леший и Баба Яга.

В конце декабря 2024 года Дмитрий Лысенков признался, что хотел отказаться от роли Цвыря в сериале Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие». Он объяснил, что изначально его персонажу хотели сделать пластический грим. После полученного от Маслова эскиза героя артист думал об отказе от роли.

Лысенков добавил, что из-за грима его персонаж выглядел как «человек-крыса», который надеется завоевать сердце одной из героинь. Он считает, что с такой внешностью ни на какую взаимность рассчитывать не приходится.

Ранее Лысенков рассказал, сколько получил за съемки в «Улицах разбитых фонарей».

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