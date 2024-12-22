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Лысенков хотел отказаться от роли в сериале «Последний богатырь. Наследие»

Актер Лысенков хотел отказаться от роли в «Последнем богатыре. Наследие» из-за грима
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kino-teatr.ru

Актер Дмитрий Лысенков признался в беседе с ТАСС, что хотел отказаться от роли Цвыря в сериале Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие».

Лысенков объяснил, что изначально его персонажу хотели сделать пластический грим. После полученного от Маслова эскиза героя артист думал об отказе от роли.

«Я много раз видел, как актеры снимают с себя этот грим, и себе такой судьбы не хотел», — поделился актер.

Лысенков добавил, что из-за грима его персонаж выглядел как «человек-крыса», который надеется завоевать сердце одной из героинь. Он считает, что с такой внешностью ни на какую взаимность рассчитывать не приходится.

«Поэтому я очень доволен тем, что в итоге от грима отказались. Остался только крысиный хвост и горб, но это уже элементы костюма», — рассказал артист.

По словам Лысенкова, ему нравилось создавать персонажа с чистого листа. Из-за отсутствия предыстории и референса актеру было легко играть роль.

«То есть сугубо от сценария пришлось отталкиваться», — отметил Лысенков.

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