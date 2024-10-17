Дмитрий Лысенков рассказал, сколько получил за съемки в «Улицах разбитых фонарей»

Звезда «Вампиров средней полосы» Дмитрий Лысенков не стал исключать, что снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» ради денег. Об этом он сообщил в интервью «СтарХиту».

По словам актера, он был задействован в трех сценах проекта, поэтому получил небольшой гонорар. Лысенков заявил, что на его зарплату в сериале можно было только пару раз поесть.

«Это настолько смешные деньги. Это не те деньги, за которые можно согласиться работать и гордо сказать потом, мол, «я согласился за деньги», — отметил он.

Актер подчеркнул, что чаще всего не снимается исключительно ради денег и отказывается от подобных проектов. Также артист поделился, как ему работалось с Андреем Паниным, Михаилом Ефремовым, Леонидом Ярмольником и другими мэтрами. Лысенков подчеркнул, что сложностей в работе у него не возникало.

«[Виктор] Сухоруков вообще зайка в общении с группой. Он не скандальный, не капризный человек, простой, милый. Много, может быть, говорит, но это кто хочет — слушает, кто нет — не слушает», — отметил актер.

Лысенков дебютировал в кино в 2000-м. В его фильмографии более 80 фильмов. Среди них такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Серебряные коньки», «Иваново счастье. Новые истории», «Куприн. Впотьмах», «Улицы разбитых фонарей», «Сталинград», «Союз Спасения».

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