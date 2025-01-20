Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородину спутали с ее 15-летней дочерью

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее путают с 15-летней дочерью
close
borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поклонники путают ее с 15-летней дочерью Марусей.

Бородина отметила, что в последнее время стала публиковать больше кадров без макияжа. По словам знаменитости, фанаты часто спрашивают, кто на снимках – Маруся или Ксения. Телеведущая назвала это самым большим комплиментом, какой можно получить.

«Конечно, не могу сказать, что я специально пытаюсь молодиться, ем молодильные яблочки и хочу выглядеть моложе своей дочери. Нет такого. Но просто я вот тот человек, который без макияжа выглядит лучше, не то чтобы лучше, моложе без макияжа. Это про меня», — поделилась знаменитость.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова.

Ранее Бородина раскрыла заработок жениха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами