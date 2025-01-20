Бородину спутали с ее 15-летней дочерью

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поклонники путают ее с 15-летней дочерью Марусей.

Бородина отметила, что в последнее время стала публиковать больше кадров без макияжа. По словам знаменитости, фанаты часто спрашивают, кто на снимках – Маруся или Ксения. Телеведущая назвала это самым большим комплиментом, какой можно получить.

«Конечно, не могу сказать, что я специально пытаюсь молодиться, ем молодильные яблочки и хочу выглядеть моложе своей дочери. Нет такого. Но просто я вот тот человек, который без макияжа выглядит лучше, не то чтобы лучше, моложе без макияжа. Это про меня», — поделилась знаменитость.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова.

Ранее Бородина раскрыла заработок жениха.