Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макаревича заподозрили в получении нового гражданства

Продюсер Рудченко: Макаревич может переехать в США
close
Максим Блинов/РИА Новости

Российский певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) может готовить запасное место для возможности переезда, если действительно продает имущество в Израиле. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

На фоне слухов об избавлении от активов Макаревича, считает он, можно заподозрить в получении нового гражданства.

«Возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — сказал Рудченко.

США, уверен он, представляется наиболее перспективным вариантом с точки зрения бизнеса и концертной деятельности, а в Израиле количество концертных площадок для выступлений Макаревича ограничено и нестабильная обстановка. В свою очередь, русскоязычная эмиграция в США многочисленна и есть радиостанции, работающие на эту аудиторию.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Имущества в России у него больше нет.

19 января Telegram-канал SHOT заявил, что Макаревич якобы начал распродавать свои вещи. В подтверждение они привели стол и 8 стульев. Артист разместил объявление, отметив, что продает вещи из-за ремонта. Пресс-секретарь Макаревича подтвердил информацию о продаже стола, но не других вещей.

Ранее в арестованном особняке Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нашли жильца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами