Представитель Макаревича ответил на слухи о распродаже имущества в Израиле

Пресс-секретарь Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Антон Чернин сообщил в беседе с aif.ru, что артист собирается распродать имущество в Израиле.

Чернин уточнил, что информация о продаже стола верная. Однако музыкант не планирует пока ничего продавать.

19 января Telegram-канал SHOT заявил, что Макаревич якобы начал распродавать свои вещи. В подтверждение они привели стол и 8 стульев. Артист разместил объявление, отметив, что продает вещи из-за ремонта.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

В сентябре 2023-го Макаревич закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

В декабре 2024-го сообщалось, что у Макаревича больше нет имущества в России.

Ранее в арестованном особняке Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нашли жильца.