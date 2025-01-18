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В арестованном особняке Моргенштерна нашли жильца

Mash: в арестованном доме рэпера Моргенштерна живет один охранник Геннадий
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mmdcrew/YouTube

В арестованном особняке рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нашли жильца. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, с февраля 2022 года в подмосковном доме артиста живет один человек — охранник Геннадий. Он присматривает за территорией в формате постоянного проживания. По словам соседей, после отъезда Моргенштерна рядом с домом стало значительно тише — вечеринок здесь больше не бывает.

В распоряжении Геннадия, таким образом, оказался дом площадью 900 кв. м, почти 1 Га земли, гараж на несколько машин, спа-комплекс, барбекю-зона, место для отдыха у костра.

18 января пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что суд арестовал имущество Моргенштерна общей стоимостью 74 млн рублей. По решению суда ему запрещено совершать какие-либо юридические действия с арестованной собственностью. В списке арестованного имущества — загородный дом, гараж, участок, три нежилых помещения.

Накануне стало известно, что Моргенштерна не уведомили об аресте имущества.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.

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