Рентгенолог лишился работы после оскорбления рассказывавшей о жизни с ВИЧ блогерши

Администрация городской больницы № 20 Ростова-на-Дону сообщила во «ВКонтакте» о прекращении работы рентгенолога Артура Икиликяна в их учреждении.

По словам представителей больницы, на данный момент Икиликян там не работает.

«Искренне уверены, что этика врача, наравне с высоким профессионализмом, является неотъемлемым качеством сотрудника», — заявили в администрации медицинского учреждения.

18 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что рентгенолог из Ростова-на-Дону оскорбил блогершу Милу Литвинову, рассказывающую о жизни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Под одним из роликов Литвиновой нашли комментарий врача Артура Икиликяна из Ростова-на-Дону, в котором он спрашивает, как девушка получила ВИЧ. Он предположил, что блогерша «раздвинула пятки». Позже с того же аккаунта автор стал выяснять у девушки, заразилась ли она, находясь в браке.

Сам Икиликян дал понять, что не призывал к травле блогерши из-за ее заболевания и планирует дать развернутое интервью. Он также удивился количеству полученного от других пользователей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) негатива.

Врач подтвердил, что поинтересовался у блогерши, как она заразилась, «в хамском стиле», но подчеркнул, что не обязан под каждым постом и со всеми общаться этично.

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