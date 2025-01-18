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«Пятки раздвинула?»: рентгенолог оскорбил рассказывающую о жизни с ВИЧ блогершу

Рентгенолог Икиликян заявил, что не призывал к травле блогерши Литвиновой из-за ВИЧ
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miltvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рентгенолог из Ростова-на-Дону оскорбил блогершу Милу Литвинову, рассказывающую о жизни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Под одним из роликов Литвиновой нашли комментарий врач Артура Икиликяна из Ростова-на-Дону:

«Так, а как заразилось-то, расскажи? Пятки раздвинула?».

Позже с того же аккаунта автор стал выяснять у девушки, заразилась ли она, находясь в браке.

«Я живу с ВИЧ и веду на эту тему блог, рассказываю о правах людей с ВИЧ. Сталкиваюсь с агрессией», — рассказала блогерша, отметив, что подобные комментарии от врачей приходят не очень часто, но они есть

Сам Икиликян дал понять, что не призывал к травле блогерши из-за ее заболевания и планирует дать развернутое интервью. Он также удивился количеству полученного от других пользователей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) негатива.

«Я ни в коем случае не призываю и не призывал к хейту людей с положительным ВИЧ/СПИД статусом, но делать из этого какие-то тренды, и качать в стиле «мое тело, мое дело», мягко говоря, странно. Коллеги живут в стрессе несколько месяцев, регулярно пересдавая анализы, потому что это страшно», — делится он.

Врач подтвердил, что поинтересовался у блогерши, как она заразилась, «в хамском стиле», но подчеркнул, что не обязан под каждый постом и со всеми общаться этично.

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