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Mash сообщил об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов»

Mash: режиссера «Гардемаринов» Дружинину экстренно госпитализировали
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Режиссера фильма «Гардемарины, вперед!», актрису Светлану Дружинину экстренно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 89-летней артистки диагностировали острый бронхит на фоне рака легких. Как пишут журналисты, Дружинина на протяжении полутора недели жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость, но вызвала медиков только пару дней назад.

По информации Mash, режиссера доставили в больницу в среднетяжелом состоянии. Врачи за три дня стабилизировали ее состояние, после чего отпустили домой.

В ноябре прошлого года Дружинина ответила на сообщения о своей госпитализации. 88-летняя народная артистка России призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что будет долго жить, потому что она спортивный и верующий человек.

Светлана Дружинина начинала карьеру в кино как актриса, сыграла телефонистку Анфису в ленте «Девчата»﻿ Юрия Чулюкина. После стала режиссером — Дружинина сняла ленты «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины-3».

Ранее стало известно, что певцу Александру Буйнову понадобилась экстренная операция.

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