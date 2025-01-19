Режиссер Бежанов рассказал о самочувствии на фоне слухов об инсульте

Режиссер Геральд Бежанов опроверг в беседе с mskagency.ru слухи об ухудшении состояния.

Бежанов уверил, что у него нет проблем со здоровьем. Он также опроверг, что ему вызывали скорую. На данный момент кинематографист находится дома.

18 января Telegram-канал Mash утверждал, что Бежанову три раза вызывали скорую с подозрением на инсульт. Как заявляло издание, режиссеру якобы стало плохо днем 18 января. По их данным, кинематографист упал в обморок. Также у мужчины якобы обнаружили нарушение речи.

Бежанов наиболее известен по картине «Самая обаятельная и привлекательная». Он снял такие картины, как «Ловушка для одинокого мужчины», «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов».

19 января Mash сообщал о резком ухудшении состояния актера Василия Ливанова. По их данным, артисту диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Как отмечает Mash, она возникает вследствие долгого приема лекарств. Организм приспосабливается к медикаментозному лечению, так что тот перестает действовать. Жена артиста опровергла это.

Ранее Mash сообщил об экстренной госпитализации режиссера «Гардемаринов».