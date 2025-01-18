В больнице рассказали о провалах памяти у Юрия Николаева

У телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в больнице.

Недавно 76-летнего шоумена перевели из больницы в реабилитационный центр, где, как рассказал инсайдер, артист стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится.

Специалистам, добавил источник, предстоит заново научить Юрия Николаева самостоятельно передвигаться после операции на бедре. Врачи утверждают, что по утрам Юрий Александрович всех помнит, а под вечер начать забываться и пытаться выйти из палаты.

Родные Юрия Николаева не комментировали новую информацию о его здоровье.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий, утверждал канал, получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

Ранее сообщалось, что у Юрия Николаева начался тромбоз голени после операции.