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Жена Юры Борисова отреагировала на билборды банка спермы в США с мужем

Жена Борисова Шевчук заявила, что актер не является лицом ни одной компании
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x.com/brotherts

Жена Юры Борисова, актриса Анна Шевчук, отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на слухи об использовании фото с ее мужем для рекламы банка спермы в США.

«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — заявила артистка.

17 января в социальной сети X распространилось видео с якобы плакатом российского актера Юры Борисова на рекламе банка спермы в Калифорнии. В тот же день Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ» опроверг это. Они пояснили, что ролик — это шутка. Существует шаблон, в который поставляют различные смешные картинки. В качестве доказательства издание привело оригинальный видеоряд.

5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

15 января Борисова номинировали на главную кинопремию Британии, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), в категории «Лучший актер второго плана».

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выставил на продажу вещи в Израиле.

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