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Макаревич выставил на продажу вещи в Израиле

SHOT: певец Андрей Макаревич продал обеденный стол в Израиле
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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в Израиле выставил на продажу обеденный стол. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Макаревич продавал свой стол и 8 стульев, отметив, что вещи сделаны из благородной древесины. Он объяснил, что избавляется от гарнитура из-за ремонта. На данный момент стол и стулья уже купили.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет.

В сентябре 2023-го Макаревич закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

В декабре 2024-го Telegram-канал Mash сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия», созданное музыкантом Андреем Макаревичем и философом Рубеном Апресяном (признан в РФ иностранным агентом) в январе 2023 года.

Ранее Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу.

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